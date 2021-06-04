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Андрій Сибіга провів зустріч зі співзасновницею ГО «Центр ліберальної сучасності» Марілуїзою Бек

20 липня 2021 року - 22:40

Андрій Сибіга провів зустріч зі співзасновницею ГО «Центр ліберальної сучасності» Марілуїзою Бек

Заступник Керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч зі співзасновницею громадської організації «Центр ліберальної сучасності» (м. Берлін, ФРН), директоркою проектів для Східної і Центральної Європи Марілуїзою Бек. Співрозмовниця повідомила про роботу, що ведеться Центром, на українському напрямі, зокрема про низку програм та ініціатив, що були вже були здійснені, а також реалізація яких триває.

Окрему увагу сторони приділили найбільш актуальним загрозам в регіоні та торкнулися проблематики газопроводу «Північний потік – 2».  «Позиція керівництва Української держави з цього питання є принциповою та незмінною», - наголосив Андрій Сибіга. «Північний потік – 2» є безпековим викликом, геополітичною зброєю Росії, яка неодмінно буде його використовувати.

М.Бек поінформувала про стан роботи над низкою гуманітарних проектів з вшанування пам’яті жертв злочинів, скоєних нацистами на території України під час Другої світової війни.

Заступник Керівника Офісу відзначив важливість подальшого розвитку українсько-німецького партнерства та підтвердив налаштованість української сторони на поглиблення такої предметної, прагматичної, взаємовигідної співпраці.

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