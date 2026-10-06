Визначили додаткові завдання для ЗСУ та виробників: масштабуємо найбільш ефективні підходи – Президент за результатами Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили посилення спроможностей радіоелектронної боротьби (РЕБ), нові санкції проти російських виробників зброї та забезпечення ЗСУ далекобійними дронами на наступний рік.

Були детальні доповіді щодо спроможностей систем РЕБ та їх застосування для захисту інфраструктури.

«Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських “шахедів”. Визначили додаткові завдання для ЗСУ та виробників: масштабуємо найбільш ефективні підходи», – наголосив Глава держави.

Під час засідання була доповідь ГУР Міноборони щодо технологічних пріоритетів росіян на цей і наступний роки, а також про відповідне постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї. Щодо цього будуть підготовлені нові пакети санкцій, ГУР МО надасть пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО. Україна також працює над синхронізацією санкцій у юрисдикціях партнерів.

На засіданні Ставки визначили й основні завдання із забезпечення українських сил далекобійними дронами на наступний рік.

«Головний критерій – у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари», – зазначив Володимир Зеленський.