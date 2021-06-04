Андрій Сибіга та державний секретар Канцелярії Президента Польщі скоординували позиції з основних питань українсько-польської взаємодії

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем Канцелярії Президента Республіки Польща, керівником Бюро з міжнародної політики Якубом Кумохом.

Співрозмовники обговорили стан та перспективи розвитку широкого кола питань двосторонніх відносин. Відзначили важливість подальшої підтримки активного діалогу на всіх рівнях, включно з найвищим, що відповідає стратегічному характеру відносин між Україною та Польщею.

Андрій Сибіга зазначив, що українська сторона високо цінує рішення Президента Польщі Анджея Дуди взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Сторони обмінялися оцінками ситуації навколо будівництва Росією газопроводу «Північний потік – 2» та констатували єдність позиції, що цей проект становить насамперед безпекову загрозу для всієї Європи. «Північний потік – 2» – це геополітична зброя Росії, що буде використовуватися агресором проти західного демократичного світу», – наголосив заступник керівника Офісу Президента. Важливою, на його переконання, є подальша скоординована діяльність з протидії його запуску.

Андрій Сибіга поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на сході України, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння вздовж українського державного кордону, а також про стан мирного процесу, важливі конкретні заходи в межах якого продовжує блокувати російська сторона. Заступник керівника Офісу Глави держави подякував за незмінну підтримку Польщею суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

Окремо обговорили перспективні проекти диверсифікації постачання енергоресурсів в Україну, реалізація яких відповідає інтересам обох держав.

Співрозмовники також торкнулися важливих питань спільного історичного минулого та погодилися, що такий діалог має будуватися на засадах порозуміння та взаємоповаги.

Сторони домовилися продовжити контакти, зокрема в межах підготовки візиту Президента Польщі до Києва в серпні цього року.