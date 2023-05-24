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Андрій Сибіга зустрівся з керівниками посольств країн Балтії та Північної Європи в Україні

25 травня 2023 року - 15:14

Андрій Сибіга зустрівся з керівниками посольств країн Балтії та Північної Європи в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч з очільниками дипломатичних установ країн Балтії та Північної Європи в Україні: Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Співрозмовники обмінялися думками стосовно нещодавніх найважливіших міжнародних подій та обговорили результати перемовин Президента України Володимира Зеленського з главами держав і урядів відповідних країн, що відбулися в межах закордонних візитів Глави Української держави. Окрему увагу було приділено реалізації досягнутих лідерами домовленостей, спрямованих на посилення позицій України на полі бою.

Андрій Сибіга відзначив вагомий внесок країн Балтії та Північної Європи у наближення перемоги України й наголосив на важливості подальшого поглиблення співпраці для ще більшого посилення політичної й практичної, насамперед оборонної, підтримки нашої держави в боротьбі з російською агресією.

Сторони окремо зупинилися на темі просування української формули миру, зокрема на необхідності залучення максимально широкого кола учасників, серед іншого країн Глобального Півдня, до її імплементації та підготовки до проведення Глобального саміту миру.

Окремо було наголошено на необхідності посилення санкційного тиску на агресора та важливості координації зусиль у протидії російській пропаганді на міжнародній арені.

Під час зустрічі також було обговорено очікування України й партнерів від майбутніх міжнародних заходів, передусім липневого саміту НАТО.

У цьому контексті заступник керівника Офісу Глави держави відзначив важливість надання Україні дієвих гарантій безпеки на період до вступу в Альянс.

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