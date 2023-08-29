Андрій Сибіга зустрівся з парламентарями Канади

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч із заступником голови Постійного комітету з питань національної безпеки Палати громад парламенту Канади Джеймсом Безаном і членом цього комітету Петом Келлі, які перебувають з візитом у нашій країні.

Андрій Сибіга високо відзначив наявну в канадському парламенті підтримку України та висловив окрему подяку Прем’єр-міністру Канади та всьому канадському народові за всебічну допомогу українському народу, особливо оборонну й фінансову, у боротьбі з російськими загарбниками.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував співрозмовників про ситуацію на фронті й наголосив на пріоритетності питань подальшого посилення системи української ППО перед зимовим періодом, зокрема для захисту енергетичної інфраструктури, а також нарощування темпів та обсягів постачання Україні інших видів озброєння.

Було відзначено надзвичайну важливість активної участі Канади в підготовці українських військових і висловлено сподівання, що невдовзі канадська сторона також долучиться до тренувань українських пілотів.

Окремо сторони обговорили питання продовольчої безпеки й важливості забезпечення ефективного функціонування «зернового коридору» в цьому контексті.

Зі свого боку канадські парламентарі запевнили в подальшій непохитній підтримці України як з боку керівної коаліції, так і з боку опозиційних сил Канади.