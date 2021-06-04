Андрій Сибіга зустрівся зі співдоповідачами моніторингового комітету ПАРЄ

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга зустрівся зі співдоповідачами моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Алфредом Хеєром (Швейцарія) та Біргіром Торарінссоном (Ісландія).

Сторони обмінялися думками щодо перебігу внутрішніх реформ в Україні. Представники ПАРЄ поділилися своїм баченням подальших кроків з реформування нашої держави відповідно до стандартів Ради Європи, а також відзначили досягнутий протягом останніх років прогрес у виконанні Україною своїх зобов’язань в межах членства в цій організації.

Для України Рада Європи та її Парламентська асамблея є важливими партнерами у просуванні високих стандартів демократії, прав людини та верховенства права. У зв’язку з цим Андрій Сибіга окремо підкреслив налаштованість української сторони на реалізацію широкого комплексу внутрішніх реформ, зокрема стосовно створення ефективної системи запобігання та боротьби з корупцією й реформування системи правосуддя.

Заступник керівника Офісу Глави держави наголосив, що це є ключовим пріоритетом і надзвичайно важливою умовою для процвітання Української держави, а також зміцнення її стійкості проти гібридних методів російської агресії.

Учасники зустрічі також обговорили експертну допомогу, яку Рада Європи надає Україні. Було відзначено тісну взаємодію з Венеціанською комісією у питаннях впровадження реформи конституційного судочинства та судової реформи за найкращими європейськими стандартами.

Андрій Сибіга подякував за послідовну позицію ПАРЄ щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Важливим результатом такої підтримки стало ухвалення під час червневої сесії ПАРЄ резолюції «Порушення прав людини, вчинені щодо кримських татар в Криму».

Окремо співрозмовники обговорили запланований на серпень цього року запуск Україною міжнародного координаційного механізму Кримської платформи, зокрема просування її парламентського виміру.