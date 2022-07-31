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Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Валерій Залужний провели телефонну розмову з Ентоні Блінкеном, Джейкобом Салліваном та Марком Міллі

1 серпня 2022 року - 16:49

Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Валерій Залужний провели телефонну розмову з Ентоні Блінкеном, Джейкобом Салліваном та Марком Міллі

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Представники України проінформували американську сторону про оперативну обстановку та потреби нашої армії.

Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Валерій Залужний відзначили вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України.

Андрій Єрмак і Джейкоб Салліван погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову лідерів України та США – Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

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