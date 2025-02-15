Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

15 лютого 2025 року - 14:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак зустрівся зі спеціальним посланником з особливих доручень Президента США

16 лютого 2025 року - 00:13

Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини

15 лютого 2025 року - 23:57

Андрій Єрмак і Андрій Сибіга провели зустріч із міністром закордонних справ КНР Ван Ї

15 лютого 2025 року - 23:37

Володимир Зеленський провів зустріч із Фрідріхом Мерцом

15 лютого 2025 року - 23:25

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак і Андрій Сибіга провели зустріч із міністром закордонних справ КНР Ван Ї

15 лютого 2025 року - 23:37

Андрій Єрмак і Андрій Сибіга провели зустріч із міністром закордонних справ КНР Ван Ї

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга провели зустріч із міністром закордонних справ КНР Ван Ї.

Сторони позитивно відзначили активізацію політичного діалогу між Україною і Китаєм минулого року та обговорили можливість подальших контактів на найвищому рівні.

Співрозмовники підтвердили взаємну повагу до територіальної цілісності України та Китаю як основи українсько-китайських відносин.

Під час зустрічі обговорили розвиток двосторонніх відносин і торгівлі, адже Китай є одним із найбільших торговельних партнерів України.

Андрій Єрмак і Андрій Сибіга поінформували очільника МЗС Китаю про російський удар дроном по ЧАЕС, який створив ризики ядерного інциденту. Вони наголосили на неприйнятності таких ризиків для ядерної та радіаційної безпеки, які створює РФ, і подякували китайській стороні за принципову позицію щодо цього питання.

Керівник Офісу Президента і міністр закордонних справ розповіли про українське бачення шляхів досягнення всеохопного, справедливого та стійкого миру. Вони відзначили, що Китай є глобальним гравцем, роль якого в досягненні миру надзвичайно важлива.

Ван Ї наголосив, що Україна має бути стороною будь-яких потенційних мирних переговорів і також важлива участь Європи в них.

ф

Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, 14 лютого 2025 року. Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025 року.
Версія для друку