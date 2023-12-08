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Андрій Єрмак і баронеса Гелена Кеннеді обговорили подальші кроки у взаємодії задля повернення незаконно депортованих українських дітей

9 грудня 2023 року - 11:25

Андрій Єрмак і баронеса Гелена Кеннеді обговорили подальші кроки у взаємодії задля повернення незаконно депортованих українських дітей

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із відомою юристкою з прав людини, громадянських свобод і захисту дітей, директоркою Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів баронесою Геленою Кеннеді, яка перебуває в Україні з візитом.

Гелена Кеннеді є співголовою міжнародної експертної групи високого рівня Bring Kids Back UA і прибула до Києва для участі в першій зустрічі Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей.

Андрій Єрмак подякував баронесі за візит і підтримку зусиль України з повернення своїх неповнолітніх громадян, які були незаконно депортовані та примусово переміщені Росією.

«Це важливо для нас. На моє переконання, надзвичайно важливо все, що напрацює коаліція разом із нашою групою Bring Kids Back UA», – сказав очільник Офісу Глави держави на початку зустрічі.

Співрозмовники наголосили на важливості активізації роботи з вироблення коаліцією та групою нових дієвих механізмів, що сприятимуть значному збільшенню кількості повернених до України дітей, переконані Андрій Єрмак і баронеса Гелена Кеннеді.

Вони звернули увагу на значення того, як міжнародні організації бачать проблему депортованих дітей, а також кроки, що мали б сприяти їх поверненню.

Керівник Офісу Президента й баронеса обговорили також питання залучення до повернення дітей представників різних країн, лідерів, зокрема релігійних. Андрій Єрмак висловив переконання, що задля отримання результату, яким буде повернення дітей до їхніх близьких на батьківщину, варто обговорювати й цей напрям.

«Я повністю підтримую залучення різних учасників, особливо представників Глобального Півдня як посередників або учасників переговорів», – сказав він.

Гелена Кеннеді поінформувала про свої зустрічі в Києві та візит до Женеви, які мають сприяти поверненню українських дітей. Баронеса наголосила на тому, що дітям важко бути без батьків, далеко від рідних, а також тож відзначила важливість активізації зусиль задля повернення якомога більшої кількості дітей до їхніх рідних.

«Я думаю, що ви повинні скористатися цією можливістю, щоб спробувати. Подивімося, чи зможемо ми досягти цієї великої мети. Ми хочемо докласти зусиль, щоб близько 500 дітей були повернуті до Великодня наступного року», – сказала Гелена Кеннеді.

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