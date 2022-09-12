Андрій Єрмак і Кирило Тимошенко презентували послам іноземних держав проект Фонду відновлення України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко презентували послам іноземних держав, акредитованим у нашій країні, проект Фонду відновлення України. Захід, який відбувся у форматі відеоконференції, зібрав понад 80 учасників.

«Наша амбітна мета – перемогти у війні, звільнити всіх наших людей та всі наші території. Тобто повністю відновити нашу територіальну цілісність. Потім відновити зруйновану країну, втілити всі необхідні реформи та стати повноправним членом Європейського Союзу. Я переконаний, що з вашою підтримкою ми обов’язково досягнемо найкращих результатів», – сказав Андрій Єрмак під час презентації та наголосив на важливості участі різних держав, організацій та установ у повоєнній відбудові України.

Очільник Офісу Глави держави нагадав, що за його дорученням останніми тижнями було проведено низку зустрічей з переважною більшістю присутніх сьогодні послів іноземних держав. На зустрічах був представлений Fast Recovery Plan як для країни загалом, так і для окремих постраждалих регіонів, який розробила команда Президента. Також було презентовано онлайн-систему обліку руйнувань та розрахунку вартості відновлення. За результатами зустрічей посли попередньо обговорили зі своїми урядами та керівництвом країн перспективи залучення до реалізації амбітного проекту з відновлення та модернізації України.

Після вивчення досвіду відновлення різних країн світу було ухвалено рішення про необхідність створення спеціального фінансового інструменту – Фонду відновлення України, розповів керівник Офісу Президента.

Як наголосив Андрій Єрмак, діяльність Фонду базуватиметься на принципах повної відкритості для донорів та громадян України, чіткого та ефективного контролю над використанням коштів із залученням міжнародних партнерів.

«Україна не покладається виключно на міжнародну фінансову допомогу. Ми також будемо повноцінними донорами цього фонду. Нашим першим внеском будуть кошти, отримані від законної конфіскації арештованих активів Росії на території України», – розповів він і закликав інші держави також спрямовувати арештовані в них активи країни-агресора до цього Фонду.

Керівник Офісу Президента розповів, що наглядова рада Фонду на 75% складатиметься з представників донорів, а 100% його керівного складу призначатимуть донори. Звітність Фонду буде в публічному доступі, зокрема обов’язковим буде оприлюднення повної інформації про статус виконання проектів і динаміку освоєння коштів. Передбачається, що фінансову допомогу від урядів, агентств та міжнародних організацій Фонд отримуватиме у вигляді цільових грантів на підставі договору.

Очільник Офісу Глави держави повідомив, що наступного тижня Президент Володимир Зеленський подасть до парламенту відповідний законопроект щодо діяльності Фонду відновлення України. Перед тим документ буде представлений країнам-партнерам, і Україна очікуватиме на коментарі щодо нього.

«Для нас дуже важливо, щоб це було прозоро, контрольовано і щоб ми якомога швидше запустили цей проект. Як зазначив Президент, попереду – непроста зима, і важливо, щоб ми з неї вийшли переможцями», – сказав він.

Андрій Єрмак наголосив, що підтримка партнерів була й залишається важливою для України, адже саме завдяки їм було посилено нашу обороноздатність. І тепер українські воїни можуть демонструвати успіхи на полі бою.

Як поінформував учасників зустрічі Кирило Тимошенко, станом на сьогодні зафіксовано понад 86 тис. об’єктів, зруйнованих або пошкоджених унаслідок російської агресії. Незабаром до цього переліку додадуться об’єкти, що виявлені після деокупації Харківської, Донецької та інших областей.

«На жаль, ми маємо визнати, що в України реально не вистачить фінансових ресурсів для такого обсягу відновлення. Нам знадобиться багато років, щоб відбудувати тисячі зруйнованих шкіл, садочків, лікарень, об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури», – констатував він.

Заступник керівника Офісу Глави держави повідомив, що перелік об’єктів, відновлення яких є критично необхідним уже зараз, сягнув 38 тисяч. За його словами, через брак фінансування наразі коштом державного бюджету розпочато відновлення лише 11,4 тис. об’єктів (всього 13%), а завершено 3,4 тис. об’єктів (4%).

Кирило Тимошенко подякував уряду Естонської Республіки за швидкий початок відновлювальних робіт на обраних об’єктах соціальної інфраструктури у Житомирській області та звернувся до представників інших партнерів України із закликом долучатися до процесу відновлення.

Заступник керівника Офісу Президента запевнив учасників зустрічі, що вся команда – Президент, парламент та уряд України – готові демонструвати лідерство як у нормативному забезпеченні створення ефективних і прозорих інструментів для виконання плану відновлення, так і в безпосередній модернізації України.

«Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку та зробимо все від нас залежне, щоб звичне мирне життя повернулося в усі громади в Україні», – сказав він.

Учасники зустрічі підтримали ідею реалізації проекту з відновлення України. Також було позитивно оцінено прагнення української влади до забезпечення максимальної прозорості Фонду відновлення.

«Нам надзвичайно подобається підхід, який передбачає наглядову раду, прозорість у звітуванні», – сказала Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.