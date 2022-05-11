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Андрій Єрмак і Майкл Макфол обговорили подальші кроки щодо посилення санкцій проти Росії

11 травня 2022 року - 21:37

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник Президента США з питань національної безпеки Посол Майкл Макфол, які очолюють міжнародну робочу групу щодо санкцій проти Росії, провели чергову онлайн-зустріч, на якій обговорили подальші кроки стосовно посилення санкційного тиску.

Основну увагу було приділено питанню інституціювання санкцій щодо керівництва Російської Федерації та наближених до влади російських олігархів. Ця тема буде відображена в новій роботі експертної групи.

Крім того, Андрій Єрмак і Майкл Макфол обговорили тему отримання Україною міжнародних гарантій безпеки, а також підготовку до виступу Президента України Володимира Зеленського у Стенфордському університеті в кінці травня.

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