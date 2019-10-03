Андрій Єрмак і посли іноземних держав відвідали район розведення сил біля Петрівського та Золотого

Помічник Президента України Андрій Єрмак, представники українського уряду та посли іноземних держав відвідали українські позиції в районі населеного пункту Богданівка (Петрівське) Донецької області, де має відбутися черговий етап розведення сил і засобів.

Зокрема, до складу місії, що побувала на лінії розмежування, ввійшли: тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Також до делегації увійшли: міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай та заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

Ознайомившись із ситуацією на лінії розмежування в районі Петрівського, Андрій Єрмак зазначив, що Україна чітко дотримується міжнародних домовленостей щодо розведення військ і очікує дзеркальних кроків від іншої сторони.

«Сподіваємось, що розведення відбудеться спокійно, і ми отримаємо такий необхідний усім мир», – сказав помічник Президента.

Він зазначив, що розведення сил на трьох ділянках було умовою для зустрічі в Нормандському форматі на найвищому рівні.

«Сьогодні з нами приїхали посли Британії, США, Франції, ФРН для моніторингової місії в населених пунктах Петрівське та Золоте, щоб вони на власні очі побачили, як відбувається розведення», – пояснив Андрій Єрмак.

Також, за його словами, українські міністри відзвітують перед послами про свої плани щодо того, яку увагу слід приділити цій території.

Крім того, місія побувала у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області, де вже відбулося розведення сил.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що з українського боку інфраструктура на контрольному пункті в’їзду/виїзду (КПВВ) «Золоте» повністю готова.

«І якщо будуть досягнуті домовленості про відкриття (КПВВ. – Ред.), ми можемо починати роботи буквально на наступний день після домовленості. Наперед уже думаємо про те, як покращити сервісне обслуговування людей, які перетинатимуть КПВВ, готові поставити мобільні Центри надання адміністративних послуг», – зауважив Сергій Гайдай.

Також він повідомив, що Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про виділення 1 млрд гривень на розвиток інфраструктури.

«Протягом декількох місяців ми завершимо проектно-кошторисну документацію і з наступного року зробимо дорогу від Сєвєродонецька до Золотого», – сказав голова Луганської ОДА.