Андрій Єрмак і Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Андрій Єрмак високо оцінив перші телефонні переговори Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, які відбулися напередодні. Він зазначив, що під час цієї розмови було підтверджено курс Великої Британії на підтримку України та продовження двосторонньої співпраці.

Керівник Офісу Президента наголосив на абсурдності заяв російського керівництва щодо нібито намірів України створити «брудну бомбу». У цьому контексті Андрій Єрмак зазначив, що наша країна відкрита для візиту експертів МАГАТЕ, які зможуть засвідчити безпідставність таких звинувачень.

Керівник Офісу Глави держави також відзначив важливість проведення онлайн-саміту у форматі «НАТО + Україна».

Він висловив подяку Великій Британії, яка надає значну політичну й оборонну підтримку Україні, та відзначив системну координацію зусиль сторін у широкому колі питань.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував співрозмовника про оперативну ситуацію на фронті й подякував британським партнерам за допомогу українським захисникам під час відбиття російської агресії.