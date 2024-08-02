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Андрій Єрмак: Країни Латинської Америки мають долучитися до реалізації Формули миру

2 серпня 2024 року - 18:17

Андрій Єрмак: Країни Латинської Америки мають долучитися до реалізації Формули миру

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів онлайн-нараду з народними депутатами – членами міжфракційного об’єднання «Україна – держави Латинської Америки і Карибського басейну: співробітництво заради майбутнього», які перебувають із візитом у Чилі, Аргентині та Парагваї.

Під час наради обговорили організацію конференції щодо реалізації 5-го пункту Формули миру «Відновлення територіальної цілісності та імплементації принципів Статуту ООН», яка має відбутись у Чилі.

«Важливо, аби наші партнери з Латинської Америки долучилися до реалізації пункту Формули миру Президента Зеленського, яка стосується відновлення територіальної цілісності. Маємо об’єднати зусилля країн світу, аби змусити країну-агресора до відновлення справедливого миру для України», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив, що наша держава має посилювати співпрацю з країнами Глобального Півдня, зокрема й на рівні парламентів.   

Парламентська делегація України провела зустрічі зі спікерами національних парламентів, групами міжпарламентського співробітництва з Україною, керівництвом МЗС, омбудсменами та журналістами. Парламентарі розповіли про злочини РФ у нашій державі, а також про реалізацію Формули миру.

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