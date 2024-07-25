Андрій Єрмак: Маємо розширювати вплив українського культурного продукту у світі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся у відеоформаті з очільниками національних закладів культури, художніми керівниками колективів, режисерами, акторами, співаками, музикантами та продюсерами.

У зустрічі також узяла участь заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська.

Андрій Єрмак наголосив, що українські діячі культури роблять вагомий внесок у боротьбу з російським агресором.

«Дуже важливо, що ви працюєте й не зупиняєтеся. Люди в Україні та у світі це відчувають. Культура під час війни дуже важлива, адже це віра людей, ідентифікація України», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зазначив, що наша країна залишається в центрі уваги світової спільноти, і це відкриває великі можливості для розширення впливу українського культурного продукту.

Він запропонував створити при Офісі Президента раду, яка займатиметься проблемами галузі культури.

«Для Президента й усієї нашої команди українська культура, її розвиток є одним із пріоритетів. Тому давайте спілкуватися та розв’язувати всі питання, які стосуються культури. Для нас дуже важлива ваша позиція, ваші думки», — наголосив очільник Офісу Глави держави.