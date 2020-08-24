Андрій Єрмак: Ми перебуваємо у важких переговорах, але маємо серйозну перемогу – сьомий тиждень режиму тиші на Донбасі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошує, що проведення місцевих виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе лише після повної деокупації, врегулювання всіх безпекових питань та з дотриманням стандартів ОБСЕ.

Виступаючи в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» у п’ятницю, керівник Офісу Президента нагадав, що Україна веде переговори з РФ у двох форматах: Мінському та Нормандському. І нещодавно відбулася зустріч політичних радників лідерів «Нормандської четвірки» в Берліні.

«Ми перебуваємо у важких переговорах – не буду приховувати, але є дуже серйозна українська перемога – ми маємо сьомий тиждень режиму тиші», – зазначив Андрій Єрмак.

Він погодився, що режим припинення вогню не є ідеальним, відбуваються численні провокації з іншого боку, через які загинув український військовий. Але режим тиші дає змогу продовжувати переговори.

«Тривають перемовини, ми працюємо 24/7, і я вважаю, що ми, українська влада – Президент і вся команда, – робимо все для того, щоб мрія всіх українців про те, щоб мир прийшов на нашу землю, здійснилася», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента зазначив, що на переговорах завжди чітко розуміє українські національні інтереси, незважаючи на те, що заявляє, зокрема, заступник керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Дмитро Козак.

«Ми маємо чітку позицію, ми маємо чітку ціль. Важко сказати, що в голові в іншої людини, – ми добиваємося наших інтересів. Ми працюємо заради України», – наголосив Андрій Єрмак.

Він також спростував інформацію свого попередника на посаді керівника Офісу Глави держави Андрія Богдана про нібито наявність таємного списку домовленостей з Росією.

«Його просто не може існувати теоретично», – зазначив Андрій Єрмак.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи збирається Верховна Рада вносити зміни до постанови про призначення місцевих виборів в Україні, яка начебто гальмує подальше просування в переговорах, як про це сказав Дмитро Козак, керівник Офісу Президента України заявив, що лише український парламент має повноваження ухвалювати ті чи інші закони та постанови.

«Ні політики в Україні, ні тим паче політики ззовні не можуть щось обіцяти, говорити, що щось буде прийнято», – зауважив він.

Андрій Єрмак підтвердив, що постанова про місцеві вибори, яку ухвалила Верховна Рада, справді спричиняє складнощі в переговорному процесі.

«Але коли ми зустрічалися в Берліні, я поінформував представників «Нормандської четвірки» про те, що дійсно сьогодні у Верховній Раді України зареєстрована постанова щодо змін до постанови про проведення місцевих виборів. Вона внесена депутатом Качурою, і коли це визначить Верховна Рада, вона потрапить у залу, і там буде вирішуватися її доля», – заявив керівник Офісу Президента України.

«Якщо ви запитаєте мою особисту позицію, то я вважаю, що рішення повинно бути ухвалено відповідно до інтересів нашої держави, до зобов’язань, які є, до норм міжнародного права. Яке воно буде – це вирішуватиме Верховна Рада», – додав він.

Андрій Єрмак наголосив, що проведення виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе лише після повної деокупації та врегулювання всіх питань безпеки. Крім того, вибори мають відбутися з дотриманням стандартів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

«Я думаю, що всі українці вже звикли: все, що обіцяє Президент Зеленський, він робить. Тому в мене немає жодного сумніву щодо того, що протягом своєї каденції Президент Зеленський закінчить цю війну», – сказав він.