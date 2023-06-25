Андрій Єрмак на брифінгу для німецьких ЗМІ: Україна очікує отримати на саміті у Вільнюсі чітке запрошення до спрощеного приєднання до Альянсу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, які є співголовами Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України, провели брифінг для представників провідних німецьких ЗМІ з питань підготовки до Вільнюського саміту НАТО та надання гарантій безпеки для України.

Модератором зустрічі виступив старший радник Rasmussen Global, екс-керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге.

«Наша сьогоднішня зустріч має на меті дати вам певний контекст і показати нашу позицію та бачення щодо низки питань, включно з Українською формулою миру, запропонованою Президентом Зеленським, а також зі вступом до НАТО й гарантіями безпеки», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен презентували свій погляд на майбутній саміт Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, очікування України від саміту та на шлях до членства в НАТО.

У контексті очікувань від Вільнюського саміту керівник Офісу Президента констатував, що Україна прагне отримати чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою.

«Ми розуміємо, що в умовах масштабної війни точну дату назвати неможливо. Але це стане можливо, коли дозволить безпекова ситуація», – зазначив він.

За словами Андрія Єрмака, нині тривають щоденні консультації та переговори з партнерами, щоб майбутній саміт став результативним для нашої держави.

«Позиція України: очікуваний результат – це отримати на саміті в липні запрошення до спрощеного приєднання. Але, що важливо, ми хотіли б отримати абсолютно чіткий сигнал, який зафіксував би шлях України до членства в НАТО. Якщо зараз продовжувати політику відкритих дверей, ми дамо поганий сигнал Росії, що вона може продовжувати всі ті речі, які зараз коїть в Україні щодня», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Щодо позиції Німеччини в питанні євроатлантичної інтеграції України, він зауважив, що наші держави мають тривалі історичні відносини. Також теплі дружні й партнерські взаємини склалися між Президентом Володимиром Зеленським і канцлером Олафом Шольцом.

«Я вважаю, що Німеччина може ухвалити історичне рішення. Ми готові продовжувати консультації, зустрічатися з нашими партнерами, якщо залишилися якісь питання. Щодо нашої позиції – ми впевнені в ній», – додав Андрій Єрмак.

Окремо було привернуто увагу представників ЗМІ до пропозицій щодо гарантій безпеки для України, які мають бути надані нашій державі на шляху до повноправного членства в НАТО. Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен зазначили, що такі пропозиції були викладені в проекті Київського безпекового договору, розробленого експертами Міжнародної робочої групи та опублікованого у вересні 2022 року.

Андерс Фог Расмуссен зазначив, що на Вільнюському саміті Україна має отримати як гарантії безпеки, так і сигнал щодо перспектив членства в Альянсі. Він наголосив, що вірить у надання безпекових гарантій Україні на саміті в липні, і висловив переконання, що майбутнє Української держави – в Альянсі, адже Україна нині будує нову безпекову архітектуру Європи.

«Ми маємо рухатися до чіткого пакету підтримки й говорити про каркас тривалих безпекових гарантій для України. Також у фокусі – членство в НАТО для України. Я вірю, що цей час настане на Вільнюському саміті», – сказав колишній Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

Розповідаючи про оборонну підтримку від партнерів, очільник Офісу Президента України зазначив, що стійкість українського народу й рішучість Збройних Сил у боротьбі з російським агресором спонукають світових лідерів до збільшення постачання озброєнь нашій державі.

«Щодня українці, лягаючи спати, не впевнені, чи прокинуться вранці. Але вони залишаються тут, удома. Вони повертаються. І це спонукало партнерів надавати нам засоби для захисту неба. Так і в інших позиціях», – констатував Андрій Єрмак.

У цьому контексті він також зазначив, що надана Німеччиною зброя, зокрема й системи ППО, також допомагає нашому народу.

«Це значна допомога. Президент Зеленський під час нещодавнього візиту до Берліна та Аахена персонально подякував німецькому народу та канцлеру, парламенту Німеччини, які підтримують Україну й допомагають нам. Ваша зброя добре працює на нашому полі бою, і, звісно, ми надзвичайно вдячні та сподіваємося на продовження цієї підтримки», – сказав керівник Офісу Глави держави.