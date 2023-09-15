Андрій Єрмак на черговій зустрічі з послами обговорив реалізацію шостого пункту Формули миру щодо виведення російських військ з України

На виконання доручення Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів восьму зустріч із представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в нашій країні, щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського.

Захід був присвячений реалізації шостого пункту Формули «Виведення російських військ і припинення бойових дій». До обговорення, яке відбулося на території аеропорту «Антонов» у Гостомелі, долучилися представники понад 70 іноземних держав.

Посли та дипломатичні представники мали змогу ознайомитися з наслідками атак російських військ на аеропорт, оглянути руйнування офісних приміщень ДП «Антонов», ангарів та на власні очі побачити ангар і залишки легендарного літака Ан-225 «Мрія».

Вітаючи присутніх, Андрій Єрмак акцентував, що шостий пункт Формули миру обговорюють у місці, де в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулася одна з найважливіших битв цієї війни – битва за Київ.

«24 лютого минулого року тут почалася битва за столицю України. Тут було розтрощено міф про непереможність російської армії. Тут розвіялися кремлівські амбіції «взяти Київ за три дні». І тут за п’ять тижнів окупації «русскій мір» показав свою справжню суть: грабіж, катування, масові вбивства», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Він наголосив, що завдяки українським воїнам це місце стало справді героїчним.

«Ми мали унікальну «Мрію». Вона викликала подив і захоплення всього світу. Вона несла добро, доправляла товари у найвіддаленіші куточки планети. Агресор знищив цей символ України. Але навіть його рештки, які ви бачите тут, стали новим символом нашого спротиву. І я впевнений, що згодом вони стануть символом відновлення», – додав Андрій Єрмак.

Водночас очільник Офісу Президента зауважив: із втратою «Мрії» українці отримали мету – справедливий і міцний мир, який, на переконання Андрія Єрмака, можливий, лише коли буде відновлено незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України й виведено збройні формування агресора з нашої території.

Керівник Офісу Президента акцентував: виведення військ є обов’язковою умовою миру, а будь-які інші варіанти неприпустимі, оскільки можуть спричинити затягування війни.

«З 2014 року Росія використовує тимчасово окуповані території для розширення агресії проти України, що спричиняє важкі гуманітарні наслідки та жертви серед цивільного населення, масштабні міграційні потоки та призводить до штучної зміни національно-етнічного складу цих територій. Тому припинення вогню та заморожування конфлікту без звільнення всіх території України – очевидно неприпустимий сценарій. Це лише сприятиме консервації злочинного режиму на тимчасово окупованих територіях України та створюватиме передумови для продовження війни», – констатував він.

Керівник Офісу Глави держави також зазначив, що сили оборони й далі робитимуть усе, щоб вибити агресора з України, і саме успіх наших бійців є ключовим чинником відновлення територіальної цілісності держави.

«Відновлення територіальної цілісності України без перетворення війни на заморожений конфлікт визначатиме глобальну безпеку на десятки років уперед. Це може слугувати універсальним механізмом припинення міжнародних збройних конфліктів у майбутньому. Відповідні інструменти, реалізовані в контексті війни в Україні, можуть стати універсальними та бути відображеними в резолюціях Генасамблеї ООН», – переконаний Андрій Єрмак.

Він закликав присутніх до роботи над цими механізмами й зауважив, що очікує на плідні результати сьогоднішньої зустрічі.

Для представників дипкорпусу також було проведено брифінг.

Зокрема, представник Головного управління розвідки МО розповів про оборону Гостомеля та вплив цих подій на подальший успіх захисту української столиці.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець поінформував про поточну ситуацію на фронті, а саме про контрнаступальні дії сил оборони на кожному з оперативних напрямків.

Міністр оборони України Рустем Умєров зосередив увагу учасників на особливості воєнно-політичних аспектів імплементації Формули миру.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк ознайомив учасників заходу з деталями функціонування новоствореної робочої групи, яка відповідає за реалізацію шостого пункту Формули миру «Виведення російських військ і припинення бойових дій».

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов окреслив ключові аспекти глобального контексту війни Росії проти України.

Українська сторона закликала представників іноземних держав не лише до спільної роботи над завершенням війни у нашій країні, а й до об’єднання зусиль задля створення нових безпекових механізмів. Також було наголошено на необхідності подальшої підтримки українського війська, посилення нашої протиповітряної оборони та створення умов для української переваги в небі.