Андрій Єрмак: На жаль, ми не побачили готовності МКЧХ зробити все можливе для захисту українських бранців

Разючі масштаби воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноцидних злодіянь РФ проти українських військовополонених вимагають від усіх організацій, що опікуються дотриманням норм і вимог міжнародного гуманітарного права, щонайменше чіткої позиції та рішучості. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак за результатами поїздки української делегації на контактну лінію в Запорізькій області, до якої не приєдналися представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Минулого тижня, під час відеорозмови з президентом Червоного Хреста Мір'яною Еггер Андрій Єрмак закликав представників МКЧХ відвідати разом з українською делегацією контактну лінію й вимагати допустити місію організації на тимчасово окуповану територію для перевірки стану українських полонених в Оленівці.

У понеділок до контактної лінії в Запорізькій області прибули уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна та народні депутати Марія Мезенцева, Єгор Чернєв, Денис Маслов і Олена Хоменко. Однак, як повідомила на брифінгу на Запоріжжі Дарія Зарівна, представники МКЧХ до української делегації у цій поїздці не приєдналися.

«Як сказав щодо цього Андрій Єрмак, війна – це іспит як для людей, так і для міжнародних організацій. На жаль, Червоний Хрест не просто терпить порушення росіянами всіх норм міжнародного права, а й робить це мовчки», – наголосила вона, цитуючи керівника Офісу Президента

Дмитро Лубінець зауважив, що представники МКЧХ попри взяті на себе зобов’язання досі не відвідали колонію в Оленівці, де утримують, зокрема, захисників «Азовсталі».

«На жаль, при кожному обміні ми бачимо, що бездіяльність МКЧХ призвела до того, що наших військовополонених та цивільних заручників щодня катують голодом, електрикою, тому що росіяни знають, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не приїде, не вимагатиме доступу до місць утримання військовополонених і цивільних, і що взагалі він демонструє свою бездіяльність», – сказав омбудсмен.

Він констатував, що МКЧХ не виконує свій мандат, який передбачає відвідання військових і цивільних заручників як на тимчасово окупованих територіях, так і на території РФ, виправдовуючи це відсутністю дозволу від російської сторони.

У цьому контексті Андрій Єрмак наголосив: Україна очікує й вимагає від Міжнародного комітету Червоного Хреста належної рішучості в отриманні доступу до українських бранців в Оленівці. Адже саме для таких завдань і було створено організацію.

«Ми свідомі того, що головною перешкодою у прибутті місії МКЧХ до місця примусового утримання українців в Оленівці є насамперед деструктивна й цинічна позиція Росії. Водночас, на жаль, ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених. Українське суспільство цього не бачить. Не бачать рідні захисників», – наголосив керівник Офісу Президента України.

Як зазначив Андрій Єрмак, українська сторона має всі підстави очікувати рішучих проактивних дій МКЧХ з імплементації його гуманітарного мандата, а також чіткої публічної позиції та комунікації всіх його дій, спрямованих на подолання найгострішого гуманітарного виклику у Європі.

Керівник Офісу Президента України також закликав до активних кроків інші міжнародні організації та гуманітарних акторів, прямий правозахисний мандат яких не має дозволяти їм стояти осторонь і пасивно спостерігати, як Росія продовжує скоювати найжорстокіші злочини сучасності.