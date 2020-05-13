Андрій Єрмак на зустрічі з головою Адміністрації Президента Білорусі в Мінську обговорив поглиблення українсько-білоруської співпраці

У межах робочого візиту до Білорусі у складі української делегації керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з головою Адміністрації Президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком поглиблення українсько-білоруської співпраці.

Учасники зустрічі обговорили майбутній офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Білорусі, який попередньо запланований на жовтень цього року. Сторони висловили сподівання, що епідемічна ситуація не завадить участі президентів двох країн у третьому Форумі регіонів України та Республіки Білорусь, який має відбутися восени у білоруському Гродні.

Співрозмовники відзначили хорошу динаміку збільшення товарообігу між двома країнами й висловили надію, що пандемія коронавірусу не матиме значного негативного впливу на двостороннє економічне співробітництво.

Андрій Єрмак та Ігор Сергієнко обговорили також співпрацю в галузі інфраструктури.

Голова Адміністрації Президента Білорусі назвав значним успіхом поновлення навесні цього року транзиту нафти через територію України на Мозирський НПЗ та висловив упевненість, що продовження такого співробітництва сприятиме зміцненню енергетичної безпеки Республіки Білорусь.

Окремо керівник Офісу Президента України подякував білоруській стороні за надання переговорного майданчика для роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

Андрій Єрмак та Ігор Сергієнко детально обговорили питання боротьби двох країн з коронавірусом та висловили сподівання, що урядам України та Білорусі вдасться мінімізувати вплив пандемії на двосторонню економічну співпрацю.

Під час візиту також відбулася низка зустрічей з членами новопризначеного уряду Білорусі для збереження високої інтенсивності двосторонніх контактів.

Зокрема, віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зустрівся з віце-прем’єр-міністром Республіки Білорусь Юрієм Назаровим.

Також відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним.