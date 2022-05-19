Андрій Єрмак на зустрічі з підприємцями: Для нас важливо, щоб в Україні були створені конкурентні умови, які стимулюватимуть бізнес розвиватися

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з представниками коаліції бізнес-спільнот «Національна платформа малого та середнього бізнесу». У заході, зокрема, взяли участь представники об’єднання підприємців CEO Club Ukraine, бізнес-спільноти Board, Спілки українських підприємців, Торгово-промислової палати України, а також заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма.

Як зазначив Андрій Єрмак, ця зустріч має на меті налагодження діалогу влади з бізнесом задля координації в питаннях економічної політики держави.

«Для нас дуже важливо почути вас. Для нас важливо, щоб усі рішення, які ухвалюються, були як мінімум проговорені. Щоб ми чули про всі ризики, всі ваші зауваження. Хочемо з вами поспілкуватися до того, як будуть ухвалені якісь рішення», – сказав він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що в умовах війни для держави особливо важливо, щоб бізнес подовжував працювати, зберігав робочі місця та стимулював економіку рухатися.

Представники бізнес-спільнот зазначили, що на сьогодні через бойові дії підприємці втратили ринки збуту, людей, логістичні ланцюги, а подекуди – і виробничу базу, яку треба відновлювати.

Підприємці висловилися за необхідність удосконалення податкової системи України, щоб дати бізнесу більше свободи.

Керівник Офісу Глави держави погодився, що податкове законодавство потребує змін і актуалізації відповідно до нинішніх умов.

Андрій Єрмак зазначив, що після закінчення війни в Україні очікується бум інвестицій, зокрема і з Європейського Союзу. За його словами, багато компаній уже зараз хочуть прийти на український ринок і чекають лише закінчення війни.

«Отже, нам важливо, щоб ми не втратили свого. Щоб зберігся наш бізнес, щоб він був конкурентоспроможним. І щоб в країні були створені такі конкурентні умови, які спонукатимуть усіх, хто виїхав, повертатися», – сказав він.

Під час зустрічі було констатовано, що у владної команди та представників бізнесу немає концептуальних світоглядних розбіжностей стосовно того, куди має рухатися країна в економічному плані. Питання лише в імплементації рішень.

Представники коаліції бізнес-спільнот запропонували владній команді розглянути меморандум, укладений між об’єднаннями підприємців, щодо ключових засад післявоєнної економічної політики.

«У нас немає принципових суперечностей щодо будівництва вільної економіки. Є точкові питання в окремих секторах, зокрема в податковій системі, які домовилися опрацювати», – зазначив Ростислав Шурма.

Під час засідання учасники домовилися про створення робочої групи, до якої увійдуть представники Офісу Президента, уряду, Верховної Ради та бізнес-спільнот. Вона збиратиметься на регулярній основі задля напрацювання економічної політики.

«Ми розуміємо, що це – енергія, яка може справді зрушити країну в економічному плані. Ми готові зустрічатися, обговорювати. Будемо просити чітких пропозицій у кожному конкретному напрямку, там, де ви є фахівцями», – сказав Ростислав Шурма.