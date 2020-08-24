Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн G7: Ваша підтримка дуже важлива

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн «Великої сімки» та розповів про результати перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату в Берліні.

«Ми надзвичайно вдячні за вашу підтримку й хочемо максимально прозоро та детально донести до вас позицію України і той алгоритм, за яким ми йдемо до мирного врегулювання військового конфлікту на Донбасі», – наголосив очільник Офісу Глави держави на початку зустрічі.

Насамперед він відзначив, що кожне досягнення, зокрема режим тиші, який тривав майже шість тижнів, стало можливим саме завдяки підтримці країн G7.

Андрій Єрмак детально поінформував послів країн «Великої сімки» про позицію України на перемовинах, окресливши перебіг переговорного процесу.

Він також зауважив, що було домовлено про проведення найближчим часом наступної зустрічі радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, що, на переконання Андрія Єрмака, дасть змогу наблизити проведення саміту лідерів «Нормандської четвірки».

За словами керівника Офісу Президента, Україна пропонує чіткий план дій для досягнення миру з конкретними датами виконання всіх домовленостей, які були зафіксовані під час останньої зустрічі лідерів Нормандського формату в Парижі.

Андрій Єрмак зазначив, що з метою інформування українців про деталі мирних перемовин та реалізацію зазначеного плану буде посилено комунікацію, учасники зустрічей на рівні радників та в ТКГ проводитимуть роз’яснювальну роботу, «щоб донести інформацію про те, що відбувається, і що треба зробити всім разом, щоб у найкоротші терміни досягти миру».

«Ми розуміємо, що спілкування, зокрема зі ЗМІ, дуже потрібне й важливе», – констатував керівник Офісу Президента.

У зустрічі також взяли участь віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ, народний депутат Андрій Костін.