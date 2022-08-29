Андрій Єрмак наголошує на важливості якнайшвидшого здобуття Україною членства в Робочій групі ОЕСР, що сприятиме посиленню довіри партнерів у процесі відбудови нашої держави

Організація економічного співробітництва та розвитку має стати одним із ключових учасників повоєнної відбудови України, а членство нашої держави в Робочій групі ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях відіграватиме важливу роль у посиленні антикорупційної політики. Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час заходу, присвяченого співпраці з ОЕСР.

Захід проводиться в контексті посилення взаємодії між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку і прагнення нашої держави стати членом ОЕСР. Під час міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбулася 4-5 липня в м. Лугано (Швейцарія), Прем’єр-міністр України передав Генеральному секретареві Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасу Корманну заявку нашої держави на набуття членства в ОЕСР.

Передумовою для цього є приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях (Робоча група) як повноцінного члена. Заявку на приєднання до цієї групи уряд України подав 2 серпня поточного року.

Андрій Єрмак, який очолює групу щодо наближення членства в Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом, наголосив, що Організація економічного співробітництва та розвитку є унікальним міжурядовим центром знань і потужним гравцем на міжнародній арені, до думки та висновків якого дослухаються Європейський Союз, МВФ, Світовий банк, ЄБРР, США та «Велика двадцятка».

Керівник Офісу Президента зазначив, що ОЕСР бере участь у розробці Плану відновлення України.

«Досвід і можливості Організації є надзвичайно цінними, навіть унікальними для повоєнної відбудови та реконструкції. Тому ОЕСР має виступати одним із ключових міжнародних гравців під час відбудови України», – сказав він.

За словами Андрія Єрмака, сьогодні Україна бореться за своє майбутнє, і тому особливої важливості набуває прозорість у взаємовідносинах з іншими державами, яка є основою довіри.

«Ми робимо все, щоб довіра до України зростала. Кожен українець бореться на своєму фронті: Збройні Сили, волонтери, медики, рятувальники, державні службовці. Вся українська нація. Але ми розуміємо, що довіра – явище, яке весь час треба підживлювати. І ми працюємо над цим», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Він наголосив, що повоєнна Україна має стати привабливою для інвестицій, і саме тому наші державні інституції повинні викликати довіру в інвесторів.

«Нам важливо не просто відбудувати Україну. Наша мета – побудувати успішну та комфортну країну. З динамічною та розгалуженою економікою за найкращими світовими стандартами, з удосконаленим законодавством», – зауважив він.

За словами Андрія Єрмака, наша держава працює над посиленням антикорупційних інституцій, адже боротьба з корупцією є однією з фундаментальних цінностей для України.

«Саме тому статус кандидата, а потім і членство в Робочій групі щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях ОЕСР є для нас надзвичайно важливим», – наголосив він.

Генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн зі свого боку зазначив, що Організація економічного співробітництва та розвитку стоїть пліч-о-пліч з Україною та рішуче налаштована допомагати спільно з міжнародними партнерами у повоєнному відновленні нашої країни.

Він наголосив, що ОЕСР готова допомагати Україні з тим, щоб корупційні ризики не стали на заваді процесу відбудови.

Генеральний секретар розповів, що ОЕСР надзвичайно активно співпрацювала з нашою державою з 2014 року, зокрема допомагаючи розбудові інституцій. А у останньому звіті Організації, який вийшов у травні, відзначено значний поступ українського антикорупційного законодавства.

Матіас Корманн зробив акцент на важливості зусиль з підвищення прозорості у державній сфері, зокрема в питанні уникнення конфлікту інтересів, та забезпеченні доброчесності. Також, за його словами, вкрай важливим є захист антикорупційних органів від нападок.

Генеральний секретар ОЕСР зауважив, що йому було надзвичайно приємно отримати заявку України щодо участі у Робочій групі ОЕСР, процес приєднання до якої наближає нашу державу до стандартів Організації та Конвенції ООН проти корупції.

Він наголосив, що подання заявки є підтвердженням рішучої налаштованості української влади обстоювати антикорупційні реформи й дотримуватися стандартів ОЕСР.