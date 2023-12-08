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Андрій Єрмак обговорив із делегацією Франції українсько-французькі контакти на найближчу перспективу

8 грудня 2023 року - 23:02

Андрій Єрмак обговорив із делегацією Франції українсько-французькі контакти на найближчу перспективу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Французької Республіки, до складу якої увійшли радники Президента Франції Ксав’є Шатель, Бертран Бюшвальтер та заступник керівника особистого штабу Президента Французької Республіки бригадний генерал Жан де Моніко.

У зустрічі також узяли участь заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр.

Андрій Єрмак подякував Франції за допомогу Україні під час російської агресії та всебічну підтримку євроатлантичної інтеграції нашої держави. Було обговорено актуальну безпекову ситуацію в Україні та основні оборонні потреби.

Сторони обмінялися думками щодо двосторонніх контактів на найближчу перспективу.

Керівник Офісу Президента поінформував французьку сторону про перебіг реалізації пунктів Української формули миру та висловив сподівання на долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу.

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