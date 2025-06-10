Андрій Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Литви посилення санкцій проти Росії

У Києві керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом.

Андрій Єрмак подякував Литві за оборонну допомогу Україні. Саме продовження військової підтримки з боку партнерів було однією з ключових тем обговорення.

Окрема детальна увага – посиленню санкцій проти Росії. Керівник Офісу Президента відзначив послідовну підтримку санкційної політики з боку Литви та наголосив: важливо, щоб 18-й пакет ЄС містив санкції проти банківського та енергетичного секторів, тіньового флоту, а також вторинні обмеження. За словами Андрія Єрмака, санкції будуть особливо ефективними у разі узгодженості зі США, Норвегією, Канадою, Великою Британією та Японією.

Керівник Офісу Президента також поінформував про зустрічі, які відбулися під час візиту української делегації до Вашингтона, та акцентував, що підтримка України з боку США зберігається на високому рівні.

Крім того, Андрій Єрмак і Кястутіс Будріс обговорили євроінтеграцію України та відкриття переговорних кластерів. Очільник Офісу Глави держави подякував Литві за позицію щодо пришвидшення вступу України до ЄС.