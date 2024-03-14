Андрій Єрмак обговорив із Послом Бразилії підготовку першого Глобального саміту миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з Послом Федеративної Республіки Бразилія в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою.

Співрозмовники обговорили підготовку першого Глобального саміту миру, що запланований у Швейцарії.

«Дуже важливою є участь якомога більшої кількості країн з усіх континентів, які поважають міжнародне право та визнають територіальну цілісність України, щоб лідери цих держав змогли напрацювати спільне рішення для досягнення сталого й справедливого миру. Участь у саміті – це позиція побудови цивілізованого світу без війни та з повагою до кордонів», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента поінформував Посла Бразилії про російський ракетний терор, що триває, і його трагічні наслідки з численними жертвами, зокрема про нещодавній обстріл, унаслідок якого російська ракета влучила у житловий будинок в Одесі.

Співрозмовники окремо обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема шляхи активізації контактів між Україною та Бразилією на міжурядовому та міжпарламентському рівнях.