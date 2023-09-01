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Андрій Єрмак обговорив із Послом Індії подальшу роботу в межах реалізації Української формули миру

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Андрій Єрмак обговорив із Послом Індії подальшу роботу в межах реалізації Української формули миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із Послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном.

Під час зустрічі Андрій Єрмак подякував індійській стороні за участь у консультаціях щодо реалізації Української формули миру. 

«Для нас дуже важливо підтримувати цей відкритий діалог, знати думки й розуміти позицію всіх наших друзів і партнерів», – зазначив керівник Офісу Президента. 

Співрозмовники наголосили на обопільній зацікавленості в поглибленні двосторонньої співпраці між Україною та Індією. 

Також відбувся обмін думками напередодні важливих міжнародних заходів, зокрема в контексті відкриття нової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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