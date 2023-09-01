Андрій Єрмак обговорив із Послом Індії подальшу роботу в межах реалізації Української формули миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із Послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном.

Під час зустрічі Андрій Єрмак подякував індійській стороні за участь у консультаціях щодо реалізації Української формули миру.

«Для нас дуже важливо підтримувати цей відкритий діалог, знати думки й розуміти позицію всіх наших друзів і партнерів», – зазначив керівник Офісу Президента.

Співрозмовники наголосили на обопільній зацікавленості в поглибленні двосторонньої співпраці між Україною та Індією.

Також відбувся обмін думками напередодні важливих міжнародних заходів, зокрема в контексті відкриття нової сесії Генеральної Асамблеї ООН.