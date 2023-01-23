Андрій Єрмак обговорив із представниками країн-партнерів прискорення постачання обладнання, необхідного Україні для відновлення енергосистеми

За дорученням Президента України Володимира Зеленського триває робота з міжнародними партнерами щодо підтримки відновлення енергосистеми країни після ракетних атак з боку Росії. У понеділок керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів у форматі відеоконференції чергову зустріч щодо постачання обладнання, необхідного для ремонту українських електромереж.

У зустрічі взяли участь: помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт, представники країн «Великої сімки», Європейського Союзу та його інституцій, Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку, Програми розвитку ООН UNDP та USAID.

З українського боку були присутні: віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр енергетики Герман Галущенко, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» Володимир Кудрицький, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова, радниця міністра енергетики Олена Зеркаль та інші.

Сторони обговорили можливості прискорення постачання Україні обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми та забезпечення громадян світлом.

«Для нас дуже важлива швидкість. Це ключовий момент. Тому що мільйони українців уже декілька місяців страждають і не мають елементарних зручностей для життя», – сказав Андрій Єрмак.

Він подякував Джеффрі Паєтту за налагодження координації та постійного діалогу всіх партнерів України, які готові надавати або вже надають допомогу нашій державі для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури.

Учасники зустрічі звернули увагу на можливості виробництва на території України частини необхідного енергообладнання.

Андрій Єрмак висловив подяку всім партнерам, які підтримують Україну в цей складний час і надають допомогу в питанні відбудови енергосистеми.

«Це надзвичайно важливо для нас», – констатував керівник Офісу Президента.