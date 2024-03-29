Андрій Єрмак обговорив із представниками релігійних спільнот важливість донесення світові правди про війну та необхідності підтримки України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками релігійних спільнот, на якій обговорювалися питання донесення світові правди про повномасштабну агресію Росії та необхідності подальшої підтримки України.

На зустрічі були присутні представники Української церкви християн віри євангельської, Православної церкви України, Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів, Українського біблійного товариства, Української євангельської церкви, Української греко-католицької церкви, Інституту релігійної свободи.

Андрій Єрмак подякував учасникам зустрічі за те, що вони роблять на своєму рівні для наближення перемоги України й настання миру.

«Без віри нічого немає й нічого не відбувається. Дякую вам за те, що ви даєте таку важливу для наших людей духовну підтримку», – наголосив він.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що релігійні спільноти є важливим джерелом донесення правди про події, що відбуваються в Україні впродовж повномасштабної російської агресії. Зокрема, про жахливі злочини російських окупантів, утиски свободи віросповідання, які чинить Росія на тимчасово окупованих територіях.

Андрій Єрмак акцентував, що сьогодні надзвичайно важливо зберігати й посилювати рівень підтримки України в державах-партнерах, достукатися до їхніх громадян і політиків, ставши голосом правди.