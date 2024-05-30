Андрій Єрмак обговорив із президентом Всесвітньої боксерської ради підтримку Саміту миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поспілкувався в режимі відеоконференції з президентом Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейманом.

Андрій Єрмак подякував Всесвітній боксерській раді та Маурісіо Сулейману за підтримку України й засудження російської агресії проти нашої країни.

Керівник Офісу Глави держави розповів про Формулу миру Президента Володимира Зеленського та підготовку Саміту миру. Він зазначив, що учасники цього заходу розглянуть конкретні кроки для встановлення справедливого миру в Україні, такі як вільна навігація в Чорному та Азовському морях, ядерна безпека та звільнення військовополонених і повернення незаконно депортованих українських дітей.

Андрій Єрмак закликав президента Всесвітньої боксерської ради підтримати Саміт миру та поширювати інформацію про його проведення.

«Впевнений, що така впливова та поважна людина у спорті, як ви, зможе допомогти нам. Ваші публічні заяви на підтримку Саміту миру будуть дуже важливими», – сказав керівник Офісу Президента.

Маурісіо Сулейман зауважив, що Всесвітня боксерська рада й надалі буде на боці України. Він також наголосив, що планує залучити відомих спортсменів до підтримки Саміту миру.

«Всесвітня боксерська рада та всі її члени продовжують підтримувати всіх чемпіонів України, тому що всі ви є героями. І наші серця – разом з Україною», – акцентував Маурісіо Сулейман.