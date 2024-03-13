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Андрій Єрмак обговорив із радником із національної безпеки Саудівської Аравії організацію Глобального саміту миру

13 березня 2024 року - 18:39

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із національної безпеки Королівства Саудівська Аравія Мусаїдом бін Мухаммадом Аль Айбаном.

Андрій Єрмак подякував за продовження двостороннього діалогу на найвищому рівні, а також за реалізацію спільних проєктів, щодо яких раніше було досягнуто домовленостей.

Андрій Єрмак і Мусаїд бін Мухаммад Аль Айбан обговорили організацію Глобального саміту миру на рівні лідерів держав, який заплановано провести у Швейцарії.

Керівник Офісу Президента подякував Саудівській Аравії за прагнення долучитися до процесу досягнення сталого й справедливого миру.

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