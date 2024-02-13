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Андрій Єрмак обговорив із радником Президента ПАР підготовку до саміту миру

13 лютого 2024 року - 20:32

У продовження телефонної розмови Президента України з Президентом Південно-Африканської Республіки, яка відбулася вчора, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак поспілкувався телефоном із радником Президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

Співрозмовники обговорили підготовку до саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.

«Для нас дуже важлива участь Південно-Африканської Республіки в саміті миру. Україна надзвичайно цінує налагоджений постійний діалог із ПАР та вдячна за активну комунікацію», – наголосив керівник Офісу Президента України.

Андрій Єрмак і Сідні Муфамаді також обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та Південно-Африканською Республікою.

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