Андрій Єрмак обговорив із радником Президента ПАР підготовку до саміту миру

У продовження телефонної розмови Президента України з Президентом Південно-Африканської Республіки, яка відбулася вчора, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак поспілкувався телефоном із радником Президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

Співрозмовники обговорили підготовку до саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.

«Для нас дуже важлива участь Південно-Африканської Республіки в саміті миру. Україна надзвичайно цінує налагоджений постійний діалог із ПАР та вдячна за активну комунікацію», – наголосив керівник Офісу Президента України.

Андрій Єрмак і Сідні Муфамаді також обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та Південно-Африканською Республікою.