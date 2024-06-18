Андрій Єрмак обговорив із радником Президента ПАР підсумки Саміту миру та розвиток подальших контактів

У продовження діалогу між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

Співрозмовники обговорили результати інавгураційного Саміту миру, який відбувся у Швейцарії.

Андрій Єрмак подякував за участь ПАР у Саміті та внесок цієї країни у пошук шляхів досягнення справедливого миру. Він висловив переконання, що Південно-Африканська Республіка поділяє принципи миру, викладені у Спільному комюніке про основи миру, і що найближчим часом до нього приєднається ще більша кількість держав.

Керівник Офісу Президента розповів про плани проведення низки тематичних конференцій на рівні міністрів та експертів, присвячених усім пунктам Української формули миру, що сприятиме приєднанню до Спільного комюніке ще більшої кількості країн.

Сторони також обговорили можливість залучення ПАР до реалізації спільних ініціатив у питанні забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Андрій Єрмак і Сідні Муфамаді узгодили подальший план контактів на найвищому рівні між Україною та Південно-Африканською Республікою.