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У час російської агресії кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів – звернення Президента України
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Андрій Єрмак обговорив із радником Президента ПАР з питань національної безпеки підготовку до Глобального саміту миру

9 березня 2024 року - 11:38

У продовження контактів між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

Співрозмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.

Керівник Офісу Президента подякував за участь Південно-Африканської Республіки в роботі над реалізацією пунктів Формули миру та наголосив на важливості участі представників Африканського континенту в саміті миру.

Андрій Єрмак і Сідні Муфамаді також обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та Південно-Африканською Республікою.

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