Андрій Єрмак обговорив із радником Президента ПАР з питань національної безпеки підготовку до Глобального саміту миру

У продовження контактів між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

Співрозмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.

Керівник Офісу Президента подякував за участь Південно-Африканської Республіки в роботі над реалізацією пунктів Формули миру та наголосив на важливості участі представників Африканського континенту в саміті миру.

Андрій Єрмак і Сідні Муфамаді також обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та Південно-Африканською Республікою.