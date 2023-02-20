Андрій Єрмак обговорив із радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії підтримку української формули миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, зокрема про надзвичайно складну оборону міста Бахмута на Донеччині.

«Ми знаємо, що Росія готує певні наступальні дії, а ми зі свого боку готуємося реагувати. Російська армія дуже невмотивована, у той час як українські воїни демонструють надзвичайну хоробрість і стійкість. Ми не зупинимося, доки не звільнимо всі наші території. Нам необхідне лише озброєння», – розповів керівник Офісу Глави держави.

За його словами, Україна й далі бореться на полі бою, але водночас запропонувала мирний план – формулу миру з десяти пунктів, які дають вичерпні відповіді на запитання, що необхідно зробити для стійкого й справедливого завершення війни.

Проект резолюції про підтримку принципів Статуту ООН, що становлять основу української формули миру, розглядатиме Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 23 лютого. Документ базується на таких засадничих принципах, як суверенітет, незалежність і територіальна цілісність держав у межах міжнародно визнаних кордонів.

Андрій Єрмак повідомив, що Україна зацікавлена в максимально широкій підтримці резолюції, зокрема з боку країн Глобального Півдня.

«Співпраця з Індією для нас дуже важлива. Віримо, що ви підтримаєте нашу резолюцію, тому що в ній закладені дуже коректні формулювання щодо недоторканності кордонів і територіальної цілісності. Наші цілі прозорі й зрозумілі: ми не претендуємо на жоден сантиметр російської території, ми лише хочемо повернути своє», – зауважив він.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості формування нової дієвої системи безпеки у світі на заміну неефективної, яка існувала до 24 лютого 2022 року.

«Ця резолюція принципова для нас, тому що вона повертає світові повагу до міжнародного права й Статуту ООН. Дуже важливо захищати територіальну цілісність будь-якої держави світу, щоб у майбутньому не допустити жодних спроб однієї країни присвоїти територію іншої», – наголосив Андрій Єрмак.

Він висловив переконання, що ці принципи поділяють Індія та більшість країн світу.

Як зазначив керівник Офісу Глави держави, Україна вітає будь-які ініціативи, що дають шанс закінчити війну й повернути територіальну цілісність нашій державі, але це мають бути не часткові тимчасові рішення на кшталт припинення вогню, а повне виведення російських військ з української території. Інакше мир буде нестійким, а це неприйнятно для України.

«Ми абсолютно переконані, що війну можна й треба закінчити цього року, щоб річниця початку повномасштабного вторгнення була першою й останньою в нашій історії», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони домовилися підтримувати тісний контакт напередодні голосування в Генасамблеї ООН.