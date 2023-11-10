Андрій Єрмак обговорив із Тімоті Барроу результати третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті  

На виконання доручення Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Співрозмовники обговорили результати третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті щодо імплементації пунктів Української формули миру й просування в підготовці до Глобального саміту миру.

Андрій Єрмак і Тімоті Барроу також обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, зокрема стану справ на полі бою та потреб сил оборони України.

Окремо сторони зосередили увагу на ситуації на Близькому Сході. Було наголошено на необхідності забезпечення роботи гуманітарних коридорів та уникнення жертв серед мирних людей.

Керівник Офісу Президента подякував уряду Великої Британії та всьому британському народові за незмінну потужну підтримку українського народу в боротьбі з російським агресором.