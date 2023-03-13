Андрій Єрмак обговорив із виконавчим директором Програми ООН з довкілля питання відповідальності РФ за екологічні злочини в Україні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із виконавчим директором Програми Організації Об’єднаних Націй з довкілля (UNEP) Інгер Андерсен.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовницю про екологічні злочини, які скоює російський агресор під час повномасштабного вторгнення в Україну. Серед іншого Росія завдає величезної шкоди екологічній системі нашої країни.

Керівник Офісу Глави держави закликав світову спільноту, зокрема структури ООН, до активнішого обговорення питання запобігання шкоді від агресивної війни, яку Росія веде в Україні.

За словами Андрія Єрмака, світ не має права мовчати, поки Росія щодня руйнує екологію України. Він зазначив, що агресор повинен понести справедливе покарання за злочини, скоєні проти довкілля нашої країни.

Керівник Офісу Президента наголосив, що розраховані збитки, завдані навколишньому середовищу України внаслідок війни, становлять 2 трлн грн – без урахування шкоди, заподіяної на тимчасово окупованих територіях. І загрози, спричинені війною Росії в Україні, мають глобальний характер.

«Майже через 80 років після Другої світової війни ми реально опинилися в такій самій ситуації. Тому необхідно говорити про те, що коїться в центрі Європи, у країні, де розташовано кілька атомних електростанцій, одна з яких досі окупована Росією, і ніхто не знає, що там відбувається», – сказав Андрій Єрмак.

Зі свого боку Інгер Андерсен наголосила на підтримці України в подоланні викликів, які постали перед екологічною системою нашої країни через російське вторгнення. Вона відзначила важливість глибшого обговорення цього питання на експертному рівні.