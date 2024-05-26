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Андрій Єрмак обговорив із Ювалом Ноєм Харарі важливість привернення якнайбільшої уваги до Глобального саміту миру

27 травня 2024 року - 14:25

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поговорив у відеорежимі з ізраїльським істориком, письменником та професором Ювалом Ноєм Харарі.

Керівник Офісу Глави держави розповів про Формулу миру, яку запропонував Президент Володимир Зеленський, та про підготовку до Глобального саміту миру.

Він наголосив, що метою створення цього міжнародного майданчика є напрацювання з боку відповідальних держав світу спільного плану дій для досягнення справедливого миру на українській землі.

«Сьогодні надзвичайно важливо для людей на нашій планеті розуміти, що міжнародне право – це не лише словосполучення. І в цей момент лідери світу можуть показати, що вони спроможні діяти», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента акцентував, що дуже важливо залучити до участі у Глобальному саміті миру якомога більше держав з усіх континентів. Вони можуть мати різні позиції, але найголовніше, що ці держави підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

«Ви маєте багато шанувальників, ваші книги читають мільйони людей у всьому світі. Глобальний саміт миру – це не про політику. Це про війну та мир, справедливий мир, і про людські життя», – наголосив Андрій Єрмак.

Ювал Ной Харарі висловив повагу до України та захоплення її боротьбою за свободу. Він зазначив, що підтримує встановлення справедливого миру і зробить усе можливе, щоб допомогти Глобальному саміту миру досягти успіху.

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