Андрій Єрмак обговорив із зовнішньополітичним радником Президента Франції деталі Мінського переговорного процесу

На зустрічі в Парижі керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник Президента Франції Еммануель Бонн докладно обговорили перебіг Мінського процесу та двосторонню співпрацю України та Франції.

Українську делегацію, яка проводить низку зустрічей у столиці Французької Республіки, очолює віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, також до її складу входять міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та радник Президента України Руслан Демченко.

Андрій Єрмак та Еммануель Бонн обговорили підготовку майбутнього візиту Президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, який може відбутися до кінця цього року.

Керівник Офісу Президента також докладно розповів про зусилля України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу, зокрема про перезавантаження української делегації та підвищення її статусу.

«Україна робить усе можливе для повної імплементації Паризьких угод, що відкрило б можливість для проведення саміту лідерів держав «Нормандської четвірки» в Берліні. Ми високо цінуємо зусилля з посередництва Франції та Німеччини як наших партнерів у Нормандському форматі. Сьогодні посилення нашої координації є дуже важливим», – сказав він.

Андрій Єрмак та Еммануель Бонн детально обговорили стан виконання домовленостей грудневого Паризького саміту в Нормандському форматі у контексті підготовки до наступної зустрічі в Берліні та погодилися з необхідністю якнайшвидшого її проведення.

Сторони також обговорили можливість зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн «Нормандської четвірки» в найближчі тижні.