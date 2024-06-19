Андрій Єрмак обговорив результати Глобального саміту миру з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Республіки Індія Аджитом Кумаром Довалом.

Андрій Єрмак подякував за участь Індії у Глобальному саміті миру у Швейцарії. Сторони обговорили подальші кроки у співпраці в контексті приєднання нових країн до Спільного комюніке про основи миру, яке ухвалили під час Саміту.

«Ми дуже сподіваємося, що Індія стане частиною цього комюніке, тому що це дуже важливо», – сказав керівник Офісу Президента.

Аджит Кумар Довал зазначив, що Індія підтримує мир і детально опрацює документ, який підтримала більшість учасників Саміту.

Серед інших тем розмови – посилення співпраці між країнами, зокрема у сфері економіки.

Керівник Офісу Президента запросив радника Прем’єр-міністра Індії відвідати Україну з візитом. Аджит Кумар Довал зазначив, що опрацює таку можливість.