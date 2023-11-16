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Андрій Єрмак обговорив телефоном з Оксаною Маркаровою підготовку візитів до США українців, які постраждали від російської агресії, для інформування американського суспільства

17 листопада 2023 року - 16:00

Андрій Єрмак обговорив телефоном з Оксаною Маркаровою підготовку візитів до США українців, які постраждали від російської агресії, для інформування американського суспільства

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Надзвичайним і Повноважним Послом України у США Оксаною Маркаровою.

У бесіді також взяли участь представники Верховної Ради України, уряду та Офісу Глави держави.

Співрозмовники підбили підсумки робочого візиту до Сполучених Штатів Америки української делегації на чолі з першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Андрій Єрмак висловив подяку Оксані Маркаровій та всій команді Посольства України в США за високий рівень організації візиту, який став надзвичайно конструктивним і результативним.

У контексті розгляду планів подальшої взаємодії було обговорено ініціативу щодо організації низки візитів до Сполучених Штатів українських делегацій задля поглибленого інформування американського суспільства про актуальну ситуацію в Україні. Відповідна ініціатива з’явилася за результатами розмови з представниками українського кокусу в Палаті представників Конгресу Марсі Каптур, Майком Квіглі та Грегорі Міксом.

Як передбачається, до груп делегатів увійдуть народні депутати, представники українського уряду, а також громадяни України, які постраждали від російської агресії. Це, зокрема, діти, яких вдалося повернути з РФ, вимушено переміщені особи, громадяни, чиї домівки було зруйновано внаслідок російського ракетного терору, фермери, які втратили свої господарства внаслідок підриву Каховської ГЕС, а також ветерани війни.

Українці безпосередньо ділитимуться своїми життєвими історіями з американським суспільством.

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