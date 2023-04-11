Андрій Єрмак обговорив з Адольфо Урсо розвиток економічної співпраці України з Італією

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв’язку з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо, присвячену обговоренню ідей щодо посилення економічної співпраці між країнами.

У розмові також взяли участь перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма.

Андрій Єрмак висловив подяку італійському народові та уряду Італії за підтримку й допомогу Україні під час цієї жахливої війни.

«Уже сьогодні ми думаємо про наше майбутнє, про економічну співпрацю з нашими друзями й партнерами. Ми надзвичайно зацікавлені в інвестиціях та співробітництві з Італією для відбудови України, надання нашим людям можливостей відкривати бізнес і створювати нові робочі місця», – зазначив він.

Загалом у фокусі перемовин була підтримка українських виробників та експортерів.

Сторони дійшли попередньої згоди щодо створення й просування на європейському ринку національного бренда «Зроблено в Україні» за підтримки італійських представників малого й середнього бізнесу.

Сторони також обговорили можливості розвитку співпраці двох країн у галузі легкої промисловості завдяки ширшому залученню профільних українських та італійських промислових асоціацій.

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко наголосила, що українська легка промисловість розвивається навіть під час війни й виходить на новий рівень.

«І ми бачимо величезну можливість для розвитку співпраці між українськими та італійськими представниками індустрії моди», – сказала вона.

Зі свого боку Ростислав Шурма зазначив, що Україна цікава та перспективна для італійських підприємців з погляду інвестицій в окремі галузі промисловості та видобуток природних ресурсів.

Міністр підприємств і виробництва Італії розповів, що італійська сторона хотіла б допомогти з визначенням тих товарів, які можна ототожнити з національним брендом України, що сприятиме їх просуванню на європейському ринку.

На його думку, для України також може бути корисним досвід італійських малих і середніх підприємств, які є лідерами у виробництві тих чи інших продуктів.

Андрій Єрмак та Адольфо Урсо наголосили, що запланована на кінець квітня цього року в Італії конференція з питань відновлення України має бути надзвичайно предметною та наповненою конкретним змістом.