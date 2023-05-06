Андрій Єрмак обговорив з амбасадорами United24, відомими акторами та кінорежисерами допомогу в поверненні українських дітей, депортованих Росією

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів низку зустрічей з амбасадорами фандрейзингової платформи United24, відомими акторами, кінорежисерами та продюсерами. Говорили про те, як сприяти поверненню на батьківщину українських дітей, незаконно вивезених Росією, а також підтримувати єдність світової спільноти навколо України.

Зокрема, відбулася зустріч із французьким кінорежисером Мішелем Азанавічусом, американською акторкою з України Іванною Сахно та канадською акторкою Кетрін Винник, американським актором, режисером і продюсером Лієвом Шрайбером, а також британським режисером-документалістом Андре Сінгером.

Очільник Офісу Глави держави зазначив, що в питанні повернення з Росії українських дітей, як і в боротьбі з державою-агресором на полі бою, вирішальну роль відіграє світова єдність.

«Єдність світової спільноти – це така ж потужна зброя, як і HIMARS та Patriot. Ми продовжуємо шукати можливості та інструменти, за допомогою яких зможемо повернути наших дітей, депортованих Росією з окупованих територій України. Тому так важливо розповідати світу про цю проблему, щоб люди в Європі й Америці пам’ятали, що ця жахлива війна продовжується і від неї страждають найменші», – сказав Андрій Єрмак.

Як розповів керівник Офісу Глави держави, ця проблема має кілька аспектів. Перша категорія дітей – ті, що мають батьків, від яких окупанти їх забрали й під приводом оздоровлення незаконно вивезли на територію Росії та не повертають. Друга категорія – неповнолітні громадяни України, які втратили батьків, але мають бабусю, дідуся, тітку чи дядька, проте окупанти не повертають дітей їхнім рідним, а віддають на усиновлення на території РФ. Найскладніша третя категорія – це діти, незаконно вивезені росіянами з дитячих будинків, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України. Їх ідентифікувати найважче, оскільки загарбники часто знищують документи дітей, а під час усиновлення росіянами змінюють їхні імена та національність.

Андрій Єрмак зауважив, що у світі досі не існує дієвого механізму, який допоміг би повернути українських дітей на батьківщину. Тому Президент Володимир Зеленський поставив завдання: із залученням усіх профільних міністрів, омбудсмена, Офіса Генерального прокурора розробити покрокову програму дій для співпраці з міжнародними організаціями, медіа, публічними особами, щоб повернути наших дітей із Росії.

«Одним із таких дієвих кроків може стати залучення зірок, які на різних міжнародних майданчиках: на кінофестивалях, на врученні музичних і кінопремій – розповідатимуть про злочини, які Росія вчиняє щодо українських дітей, позбавляючи їй батьківщини, національної ідентичності, рідної мови тощо. Щоб міжнародна спільнота тиснула на РФ і вимагала повернути маленьких українців додому», – сказав Андрій Єрмак, додавши, що багато відомих особистостей уже погодилися допомагати в цьому.

Зі свого боку Іванна Сахно зазначила, що добре обізнана з проблемою депортації Росією українських дітей. Вона підтримала ідею того, щоб люди на різних публічних майданчиках, зокрема і в Конгресі США, висвітлювали цю проблему та привертали до неї увагу американського народу.

Кетрін Винник зауважила: якби вона в Канаді не мала змоги вивчати українські традиції, українську мову, то не знала б свого коріння й не була б сьогодні в Україні. «Якщо ви розраховуєте на мою допомогу, то я на 100% на вашому боці», – сказала вона.

Також Андрій Єрмак наголосив на важливості поширення у світі правдивої інформації про події в Україні, адже російська пропаганда продовжує працювати, зокрема в державах Глобального Півдня, підтримка якого дуже потрібна нашій країні.

На думку керівника Офісу Президента, розповідати про Україну можна через історії звичайних українців, які під час цієї повномасштабної війни здійснювали справді героїчні вчинки. Це, зокрема, історія захисників «Азовсталі» та героїчної оборони Київщини, Харківщини, інших регіонів або історія дівчинки-гімнастки, яка через російський обстріл втратила ногу, але продовжила тренування й готується до змагань.

«Нині про Україну знають усі у світі. І звичайно, люди будуть зацікавлені дізнатися більше про нашу країну, нашу історію. Уже зараз іноземні режисери шукають такі історії в Україні, а ми як влада готові всіляко сприяти. Крім того, у нас є талановиті режисери, актори й чудові можливості для того, щоб у майбутньому побудувати тут кіноіндустрію, коли в нас відбуватиметься відновлення», – зазначив Андрій Єрмак.

«Дуже важило продовжувати підтримувати єдність світової спільноти довкола України. Нам усе ще не вистачає зброї. І для наших людей дуже важливо знати, що про Україну світ пам’ятає та не зупиняється у своїй допомозі. Це додає сил і наснажує на боротьбу й на здобуття перемоги, у якій ми впевнені», – резюмував керівник Офісу Президента України.