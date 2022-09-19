Андрій Єрмак обговорив з членами комітету з розвідки Палати представників США подальшу підтримку України у війні з РФ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у режимі відеоконференції з членами комітету з розвідки Палати представників Конгресу США.

У заході також взяли участь: заступники керівника Офісу Глави держави Роман Машовець та Андрій Смирнов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

Андрій Єрмак поінформував конгресменів про ситуацію на фронті. Він наголосив, що за понад півроку повномасштабної війни проти України Росія не змогла досягти мети – підкорення нашої країни та зазнала великих втрат. І це сталося завдяки мужності української нації та допомозі міжнародних партнерів.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна не лише стримує натиск агресора, а й почала проводити успішні контрнаступальні операції, що дало змогу звільнити майже 8,5 тис. кв. кілометрів української території на сході країни.

«І я хочу щиро подякувати американському народові, членам Конгресу, адміністрації Білого дому та Президенту Байдену за те, що ви з першого дня війни допомагаєте Україні. Цей успіх є нашою спільною перемогою, є перемогою свободи та демократії. А нашою метою є й завжди буде повне і якнайшвидше звільнення всієї української території від окупантів і відновлення повного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах», – наголосив він.

Водночас Андрій Єрмак зауважив, що війна триває, російська армія все ще має великі сили, тому Україна потребує подальшої підтримки тапосилення. Він зазначив, що перелік потреб нашої країни та Збройних Сил добре відомий військово-політичному керівництву Сполучених Штатів, налагоджена плідна співпраця та координація щодо цих питань.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець предметно поінформував конгресменів про нагальні потреби України.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Смирнов зосередив увагу на ініціативі української сторони стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. На його переконання, це вже не питання війни в нашій країні, а питання для всього цивілізованого світу, і підтримка цього процесу з боку США як ключової демократії є вкрай важливою.

«Це питання сміливості називати речі своїми іменами, назвати міжнародних злочинців міжнародними злочинцями», – зазначив Андрій Смирнов.

Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф висловив підтримку Президентові України та всім українцям, які мужньо боронять свою державу, привітав із важливими успіхами на окремих ділянках фронту. Він відзначив важливість отриманої інформації щодо ситуації на полі бою та потреб ЗСУ.