Андрій Єрмак обговорив з Джеффрі Паєттом та Бріджит Брінк допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури України

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч із помічником державного секретаря Сполучених Штатів з питань енергоресурсів Джеффрі Паєттом та Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.

Андрій Єрмак відзначив, що візит Джеффрі Паєтта в Україну особливо актуальний сьогодні, у день, коли наша країна зазнала чергових російських ракетних обстрілів.

«Ви особисто можете побачити, у якій атмосфері ми живемо, але при цьому продовжуємо боротися», – констатував очільник Офісу Глави держави.

Від імені Президента Володимира Зеленського він подякував Сполученим Штатам, Президенту Джозефу Байдену та Конгресу за підтримку нашої країни.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовників про наслідки атак держави-терориста на цивільну інфраструктуру України, що відбулися сьогодні.

За словами керівника Офісу Президента, наша країна потребує обладнання та іншої допомоги для швидкого відновлення об’єктів теплопостачання й енергетики після ракетних ударів з боку Росії.

«Нині українці як ніколи об’єднані, демонструють стійкість та мужність уже дев’ять місяців. Щоб люди не втрачали цього духу, необхідно дбати про якісну підтримку громадян у критичні моменти», – наголосив Андрій Єрмак.

Представники США зі свого боку запевнили у готовності надавати допомогу Україні, зокрема необхідне обладнання, задля ефективної підтримки українського народу.