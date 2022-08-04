Андрій Єрмак обговорив з Джейкобом Салліваном підтримку України

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Сторони обговорили актуальні питання й потреби України задля посилення обороноздатності та стійкості у відсічі повномасштабному вторгненню Російської Федерації.

Андрій Єрмак подякував адміністрації Президента США Джозефа Байдена, Конгресу та всьому американському народові за потужну підтримку нашої держави, її свободи та незалежності.