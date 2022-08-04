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Андрій Єрмак обговорив з Джейкобом Салліваном підтримку України

5 серпня 2022 року - 18:35

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Сторони обговорили актуальні питання й потреби України задля посилення обороноздатності та стійкості у відсічі повномасштабному вторгненню Російської Федерації.

Андрій Єрмак подякував адміністрації Президента США Джозефа Байдена, Конгресу та всьому американському народові за потужну підтримку нашої держави, її свободи та незалежності.

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