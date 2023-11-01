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Андрій Єрмак обговорив з Джейком Салліваном результати третьої зустрічі радників з національної безпеки та політичних радників на Мальті

2 листопада 2023 року - 09:45

За дорученням Президента України в межах діалогу з союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Співрозмовники обговорили результати третьої зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо української Формули миру, що відбулася минулого тижня на Мальті, де розглядалися плани щодо реалізації п’яти пунктів Формули.

Обидві сторони погодилися з необхідністю проведення додаткової консультативної зустрічі радників з національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Андрій Єрмак подякував Президенту США Джозефу Байдену, його адміністрації, обом палатам Конгресу та всім американцям за підтримку та допомогу Україні в нашій боротьбі за життя, незалежність і свободу в Європі.

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