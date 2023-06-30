Андрій Єрмак обговорив з керівниками дипломатичних представництв держав G7, G-19, Данії та ООН реалізацію Формули миру Володимира Зеленського

На виконання доручення Глави Української держави керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами G-7, G-19, Данії та ООН щодо повернення незаконно депортованих Росією українських дітей і реалізації пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Зустріч відбулася в Центрі захисту прав дитини, відкритому за участю Президента Володимира Зеленського незадовго до Дня захисту дітей.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував дипломатів про злочини, які скоює Росія щодо українських дітей. Серед найтяжчих – депортація, примусове позбавлення українського громадянства, залучення до участі в пропагандистських акціях, мілітаризація, сексуальне насильство тощо. Станом на сьогодні внаслідок російської агресії загинуло 494 дитини, понад тисячу дістали поранення, депортовано десятки тисяч дітей, із яких повернуто лише 378 маленьких українських громадян.

Керівник Офісу Президента зазначив, що зустріч з іноземними дипломатами відбувається в Центрі захисту прав дитини, адже присвячена проблемі незаконної депортації неповнолітніх громадян України, повернення яких є пріоритетом для нашої держави. Він нагадав, що звільнення всіх ув’язнених і депортованих – це 4-й пункт Української формули миру. Водночас Андрій Єрмак наголосив, що сьогодні гостро постає необхідність реалізації й інших пунктів Формули, зокрема тих, що стосуються ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки тощо.

«Формула миру Президента Володимира Зеленського – універсальний механізм, впровадження якого дасть змогу досягти стійкого й справедливого миру в Україні, а також створити засади для безпеки в усьому світі, що базуються на принципах міжнародного права й Статуту ООН», – акцентував керівник Офісу Глави держави.

Саме тому Україна закликає представників різних країн до реалізації пунктів Формули миру та до участі в Глобальному саміті миру, додав він.

Андрій Єрмак поінформував дипломатів про роботу, яка вже здійснюється в напрямі реалізації пунктів Формули. Він розповів про подробиці зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів у форматі Україна – G7 – Глобальний Південь, (Копенгагенський формат), яка нещодавно відбулася в столиці Данії. У межах зустрічі було проведено консультації щодо ключових принципів миру. Керівник Офісу Президента окремо подякував представникам тих країн, які взяли в них участь, і високо оцінив зусилля данського уряду з організації заходу.

Зважаючи на велику кількість держав, які висловили бажання взяти участь у консультаціях щодо миру, було вирішено не лише продовжувати контакти, а й розширювати формат, проводячи регулярні зустрічі-консультації з послами зацікавлених країн щодо ефективної реалізації кожного пункту Формули миру Володимира Зеленського.

«Ви знаєте про те, що може статися в Запоріжжі. Це викликає надзвичайно велике занепокоєння у всіх у світі, і тільки разом ми можемо забезпечити ядерну та радіаційну безпеку у Європі. Те саме стосується глобальної продовольчої безпеки. Ми знаємо, що наші африканські партнери готові активно долучитися до українських ініціатив. Їх реалізація буде важливою для всіх», – сказав Андрій Єрмак.

Співрозмовники наголосили на важливості досягнення сталого й ефективного миру в Україні на основі поваги до суверенітету й територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів і домовилися про продовження багатостороннього діалогу щодо принципів миру на регулярній основі.