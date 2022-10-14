Андрій Єрмак обговорив з новим президентом Червоного Хреста шляхи просування в питанні доступу до українських полонених в Оленівці

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв’язку з новим президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір'яною Еггер.

Андрій Єрмак привітав співрозмовницю з нещодавнім вступом на посаду та висловив сподівання на те, що під керівництвом Мір'яни Еггер МКЧХ успішно долатиме складні гуманітарні проблеми, зокрема ті, що спричинені війною Росії проти України.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що сьогодні ситуація з порушенням прав людини на окупованих територіях України є такою, якої Європа й світ не бачили протягом десятиліть. Це стосується й поводження з полоненими українськими військовими та цивільними у місцях утримання.

Андрій Єрмак закликав Мір’яну Еггер зробити все можливе для направлення місії Червоного Хреста до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України. За його словами, наша держава зі свого боку готова всіляко сприяти такій місії.

«Сьогодні – критичний момент. Ця війна є випробуванням для всіх: для України, для міжнародних організацій», – сказав він.

Керівник Офісу Президента переконаний, що 17 жовтня представники Червоного Хреста мають прибути на лінію розмежування на сході України. Це стало б дуже важливим кроком.

Мір’яна Еггер зробила акцент на важливості того, щоб співробітники МКЧХ мали доступ до військовополонених, зокрема в Оленівці.

«Це – мій пріоритет. І ми продовжуватимемо вимагати отримання доступу», – наголосила президент Червоного Хреста.