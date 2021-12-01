Андрій Єрмак обговорив з послами G7 та ЄС безпекову ситуацію біля кордонів України, мирний процес щодо Донбасу, закон про деолігархізацію та перебіг реформ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн «Великої сімки» (G7) та Європейського Союзу в Україні.

На початку розмови він поінформував іноземних дипломатів про перебіг процесу мирного врегулювання на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій, а також про напругу навколо державних кордонів України.

Андрій Єрмак подякував міжнародним партнерам за підтримку й допомогу нашій державі на різних рівнях у зв’язку з цією ситуацією й можливістю ескалації з боку Росії.

У контексті переговорного процесу щодо Донбасу керівник Офісу Президента й посли країн G7 та ЄС обмінялися думками стосовно порядку денного роботи Тристоронньої контактної групи та ініціатив України на цьому майданчику.

Андрій Єрмак розповів про внутрішньополітичні процеси в нашій державі. Він наголосив, що є зовнішні та внутрішні сили, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. Керівник Офісу Глави держави зазначив, що також є спротив реформам з боку старої системи.

«Хочу зауважити, що цей закон (закон про обмеження впливу олігархів. – Ред.) не спрямований проти будь-якого прізвища. Його мета – виключити можливості для олігархічного бізнесу впливати на політичні процеси, «купувати» політиків і маніпулювати медіа. При цьому ніхто ні в кого нічого не забиратиме й не порушуватиме нічиї права», – сказав він.

Під час розмови сторони також порушили питання ухвалення закону щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України, проведення конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та перебігу судової реформи, щодо якої був відзначений значний прогрес.

Андрій Єрмак запевнив, що Президент зацікавлений у доведенні цих процесів до результату, якого очікує українське суспільство та іноземні партнери України.